Vaše zásilka může dorazit vlakem na Oseckou pouť

Zvláštní vlaková pošta na trati Dubí – Osek bude probíhat v době Osecké pouti. Vaše zásilka, kterou 20. srpna do 17 hodin vložíte do poštovní schránky na nádraží v Dubí, bude speciální vlakovou poštou „Krušnohorských novin“ přepravena do Oseka a tam opatřena příležitostným poštovním razítkem k osecké pouti.

Vaše zásilka může dorazit vlakem na Oseckou pouť. | Foto: Krušnohorské noviny/Erzgebirgs-Zeitung