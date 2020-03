"Nový dřevěný plot byl postaven díky soukromé firmě Efler. Plot nejen zvýší bezpečnost procházejících, ale bude i součástí dalšího projektu spojeného s bioparkem," sdělil Jakub Doboš z Gymnázia Teplice.

Biopark Gymnázia Teplice je vlastně malou botanickou a zoologickou zahradou. Jeho hlavním účelem je poskytovat žákům názorné pomůcky pro výuku biologie. Žáci mohou nejen vidět řadu živých organizmů na vlastní oči, ale také s nimi pracovat, pozorovat je a studovat. Navštívit biopark může i veřejnost, a to vždy v sobotu. Momentálně to ale možné není, a to kvůli celorepublikovému nařízení státu. "Biopark a též Beuronská kaple do konce března přístupný není, protože studenti, kteří tam provázejí, mají teď zákaz chodit do školy," řekl ředitel GT Zdeněk Bergman.

Během posledních čtyř měsíců se živočichové v bioparku měli čile k světu. Novým obydlím se může pochlubit skunk pruhovaný. "Krokodýli čelnatí vyrostli o 10 cm. Lamě alpace narostla tak hustá a dlouhá vlna, že se v letošní mírné zimě potí. Budeme ji muset ostříhat. Zoborožci naříkaví naříkají tak hlasitě a často, že se to od nich naučili amozaňani moročelí i oranžovokřídlí, a opičit se začínají i žakové šedí," dodal Bergman.