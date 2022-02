Neviděli jste dopravní nehodu, ke které došlo v době od 8:00 do 18:00 hodin 27. ledna ve Rtyni nad Bílinou u domu č. p. 13?

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ K. Pech

„Neznámý řidič neustanoveným vozidlem tam měl poškodit elektrickou rozvodnou skříň umístěnou vedle komunikace a z místa odjet, aniž by splnil zákonem stanovenou povinnost při účasti na dopravní nehodě,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek. Od nehody měl ujet i řidič, který v době od 10:00 hodin 7. února do 8:30 hodin 8. února v teplické ulici Ševčíkova poškodil sloup veřejného osvětlení umístěný na chodníku. „Žádáme případné svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehod, případně mají k dispozici kamerové záznamy pořízené v době nehod, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Teplice v Husitské ulici 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158,“ dodal mluvčí Vítek. (mm)