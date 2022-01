Ve špičkových elektrických Mercedesech jsou česká skla z Chudeřic

Čtenář reportér Čtenář

Dalo by se říct, že elektrické Mercedesy jezdí s českými skly. Minimálně to platí o třech posledních plně elektrických modelech bavorské automobilky – EQS, EQE a EQB. Do všech špičkových typů elektromobilů dodává kompletní boční zasklení chudeřický závod na výrobu autoskel AGC Automotive Czech. Do SUV pod označením EQB je to také čelní sklo s head up displejem.

V Chudeřicích vyrábějí autoskla do špičkových automobilů z celé Evropy. Ilustrační fotografie. | Foto: AGC Chudeřice