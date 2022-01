Ve štole Lehnschafter neprší a ani nesněží. Zaujmou stříbrné rudy i živé houby

Ve štole neprší a ani nesněží. Štola Lehnschafter v Mikulově se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby. Polymetalické stříbronosné rudy se v mikulovském rudném revíru těžily od 13. do 19. století, největší rozmach těžby byl historiky datován do 18. století. První novodobí nadšenci důl objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním. Důl má celkem 12 pater, je 215 metrů hluboký a délka všech chodeb je 13 km.

Štola Lehnschafter v Mikulově | Foto: P. Chaloupka