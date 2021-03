Současná omezení nám v tom zabránila. Některé aktivity jsme přesunuli do online prostoru, ale setkání „naživo“ nic nenahradí. Alespoň vám sem nasdílíme pár aktuálních fotografií z posledních úprav Dobrogalerie. Dobrogalerie je charitativní bazar uměleckých předmětů a designu. Kdokoliv nám může darovat obraz, sošku, vázu, nebo třeba hrníček, duritku apod.

My z prodeje těchto předmětů budeme spolufinancovat provoz našeho dobrovolnického centra SPOLU proti samotě. A tak jestli u vás právě probíhá jarní úklid, myslete na nás prosím dřív, než vyhodíte to, co by někomu jinému mohlo udělat radost a parádu. Dobrogalerie je ale zároveň i místo pro setkávání s dobrovolnictvím a pořádání kulturních akcí.

Robert Zauer