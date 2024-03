Do velikonočního hávu zahaleného Informačního centra Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice zavítalo v sobotu 23. března 167 osob. Více než polovina z nich byly děti, které k návštěvě s rodiči zlákaly velikonoční dílničky a různé hrátky v suterénu. Samozřejmostí se pro všechny stalo i zhlédnutí 3D filmu s dinosaury a pro ty starší šesti let i možný výstup na nejvyšší rozhlednu v České republice. Do její prosklené vyhlídky a následně i na venkovní ochoz se ovšem dostali jen ti, co si výstup rezervovali předem.

Velikonoční akce v Infocentru Elektrárny Ledvice. | Foto: Ota Schnepp

„Máme to sem blízko a přijet na velikonoční dílničky jsme chtěli už vloni. Jenže mladší dceři Karolínce v té době ještě nebylo šest let a nemohla by s námi na rozhlednu. Nechtěli jsme, aby jí to bylo líto, tak jsme raději ten rok počkali. Když jsem na sociálních sítích objevil, že Velikonoce se v infocentru konají i letos, hned jsme se zaregistrovali. Obě dcery Karolínka a Viktorka byly z výstupu a výhledů nadšeny a my rodiče ostatně také. Teď už jsou dole v suterénu a s maminkou vyrábějí velikonoční dekorace,“ uvedl Jiří Vodrážka z nedalekého Světce.

Velikonoční tvoření v Infocentru Elektrárny Ledvice oslovilo stejně jako vloni nejen malé děti, ale i ty mnohem starší, včetně rodičů. Nápadů, jak všechny zabavit, bylo přitom dost. Každý si mohl například vyrobit velikonoční zvířátko, tedy slepičku, kuře či zajíčka, na dřevěnou kulatinu si namalovat co ho zrovna napadlo (samozřejmě opět převažovaly velikonoční inspirace), případně si vytvořit vlastní „kraslici“ z vyfouknutého vajíčka a podobně. Všem se navíc s ochotou věnoval osvědčený tým pěti průvodkyň a dvou průvodců, takže všichni docházeli spokojeni, přičemž některé rodiny vydržely v infocentru i více než tři hodiny.

„Moc se nám tu líbilo, děkujeme. Odnášíme si velikonočního zajíce, velikonoční kuře, namalovaný obrázek na placce a také nazdobená vajíčka. Jsme tu poprvé a samozřejmě největším zážitkem byl pro moji tříletou Madlen 3D film s dinosaury a dalšími animacemi. Vůbec se nenudila a vydržela se dívat až do konce,“ poznamenala s úsměvem Michaela Petrlíková z Bíliny. A co na to její dcerka? Na otázku, jestli se jí v infocentru líbí, jednoduše odpověděla: „Jo, moc hezký.“

Informační centrum v Elektrárně Ledvice má za sebou již 14 let své existence a jen v loňském roce si do něj našlo cestu 9 862 (dosavadní rekord) návštěvníků. Je zaměřené na klasickou energetiku a také jediné svého druhu v ČR. Tematicky tak doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky seznamuje s končící érou doby uhelné, kterou jako poslední definitivně uzavře právě Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry.

A co tým průvodců v infocentru plánuje do budoucna? V současné době se už zamýšlí nad dnem dětí, který by měl opět proběhnout ve spolupráci s profesionálními hasiči ze Severočeských dolů – Dolů Bílina, stejně jako rozloučení s prázdninami. Bude zajišťovat i tradiční velkou prázdninovou soutěž pro děti (ta bude společná pro všechna infocentra Skupiny ČEZ ) a nezapomene ani na vánoční dílničky s Mikulášem. V závěru roku, kdy se již brzy stmívá, přijdou určitě na řadu stále více oblíbené večerní rozhledy z nejvyšší oficiální rozhledny v České republice.

Během velikonočního tvoření si v rámci spolupráce s energetiky odbyla v infocentru svou premiéru chráněná dílna „Ateliér pod dubem“ z Dubí. Charitativním prodejem háčkovaných a pletených výrobků nejen s velikonoční tématikou si přišla na bezmála pět tisíc korun.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy