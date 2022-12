Na exkurzi po prostorách domu v Husitské ulici, kde jsou kočky doma, si v průběhu dne našla cestu řada návštěvníků. Podle slov členů spolku přijdou nejen tradiční podporovatelé a ti, kteří jsou zvědaví na to, co se od minulého dne otevřených dveří povedlo udělat, ale i ti, kteří by si chtěli některou z koček adoptovat. Těm průvodci dne poskytnou radu, jak na to a co všechno to obnáší.