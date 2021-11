Ač je charismatický britský funky i rockový zpěvák Fulgoni na severu Čech známý z britské kapely Kava Kava, jeho nová parta Pat Fulgoni Blues Experience je úzce spjata s šumperským festivalem Blues Alive.

Ač je charismatický britský funky i rockový zpěvák Fulgoni na severu Čech známý z britské kapely Kava Kava, jeho nová parta Pat Fulgoni Blues Experience je úzce spjata s šumperským festivalem Blues Alive. | Foto: Archiv

„Byl historicky prvním, připraveným přímo pro naši akci, a to na 3. ročníku v roce 1998. O dva roky později se vrátil a do třetice Pat s českou hudební extratřídou vedenou kytaristou Lukášem Martinkem plus americkou kytarovou ikonu Garyho Lucase hrál v Šumperku v roce 2010,“ vzpomíná pořadatel prestižní bluesové akce.