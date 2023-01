Ambiciózně produkovaná skladba demonstrující ženskou sílu vznikala delší dobu. „Je to vlastně nejstarší věc, co jsem kdy napsala. Myslím, že jen čekala na ten správný čas a teď se všechno sešlo tak, že je výsledek lepší, než jsem si uměla představit,“ popisuje Elly, která pochází z Bíliny. „Tohle téma je pro mě důležité a jsem ráda, když se ve společnosti vyzdvihuje i ženská stránka věci. Z jiného úhlu pohledu, ale stejně tak mě bavila deska Umami od Ewy Farné.“

O produkci se postaralo trio Production Lovers, které je podepsané například pod singlem ledová od Bena Cristovao nebo albem Sunny Days Mikuláše Hrbáčka. S Elly spolupracují už druhým rokem. „Mám ráda tenhle zvuk a když jsou věci velkolepé. S klukama z Production Lovers spolupracuji už několik let a díky tomu jsme skvěle sehraní. Vždycky vědí, jakým směrem bych song ráda vedla.” Komentuje vyznění singlu a jeho zpracování zpěvačka. V minulosti se songem Are You There se Elly povedlo obsadit šesté místo nejhranějších písní v českém rádiovém éteru, kdy singl hrála Evropa 2, Fajn Radio i Radiožurnál.

Zdroj: Youtube

V dnešní době by se song neobešel bez adekvátně zpracovaného videa, které je v tomto případě opravdu jedinečné. Pod taktovkou B-TOLD Films se klip jako první v Česku natočil s technologií LED Volume. Ta možnosti toho, co se v klipu objeví, posouvá do světových rozměrů.

Masopust v Červeném Újezdu nabídne maškary i hudbu, půjde o desátý ročník

Scéna vyprahlé savany se zapadajícím sluncem by se v lednu hledala složitě, nebo by se za ní muselo cestovat přes půl světa. Díky technologii, kterou využívají světové produkce, například Disney v seriálu Mandalorian, byla možnost vytvořit jakékoli prostředí ve studiu FZG v Klecanech. „Jsem rád, že se mi povedlo obhájit tenhle koncept a zkusit nové technologie, protože jsme díky nim mohli natáčet celý den v nejkrásnějších atmosférách. Ty se venku sice dějí přirozeně, ale trvají jen několik minut,“ komentuje dílo kreativec MJ, vlastním jménem Michael Jurásek, který veškeré prostředí využité v klipu sám vytvořil.

Pavla Hartmanová