Pokud chcete rozsvítit svůj domov, přineste si s sebou lucerničku, lampičku či hřbitovní svíci, se kterou bezpečně zvládnete světlo z Betléma donést až domů. Světlo bude 24. prosince k dispozici na těchto teplických místech: kostel Božského srdce Páně 10.30 11.30; kostel sv. Alžběty 10.30 11.30; kostel sv. Jana Křtitele 10.00 12.00; skautská klubovna v Jiráskově ulici 9.00 12.00. Světlo bude k dispozici i v tzv. Živém domě (10-11 hodin).

Obec Modlany zajišťuje možnost přijít si pro Betlémské světlo nejen ke kostelu sv. Apolináře, ale i do Věšťan, Suché, Drahkova či Kvítkova a to od 15 do 18 hodin odpoledne. V Krupce bude již tradičně v dopoledních hodinách k dispozici na hřbitově, v Duchcově zase odpoledne na náměstí u betléma. K dispozici bude 24. prosince od 10 do 11 hodin i na několika místech v Dubí konkrétně v kostele Panny Marie v Dubí, v kostele na Cínovci, v kapličce v Pozorce a v kapličce ve Mstišově.

Pro Betlémské světlo si můžete zajít i do Infocentra na Moldavě. K vyzvednutí tam bude od 20. prosince do 23. prosince vždy od 9 do 17 hodin. K mání bude o Štědrý den i v kostele sv. Valentina v Novosedlicích, a to od 9.30 do 10.00 a od 15.30 do 16.00.

Zdeněk Traxler