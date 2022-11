Jestliže turnaje smíšených družstev se uskuteční v pěti skupinách, šestkový volejbal žen se bude hrát jen ve třech skupinách. Do nejlepší skupiny A“ mixů se kvalifikovaly týmy: Dědkové Teplice, Hakim Teplice, Naposled Teplice, STS Chvojkovice, Stupido Ústí n. L. V béčku budou usilovat o postup do áčka Haluzáci Jirkov, Pohodáři Teplice, Jalůvčí Děčín, X Team Děčín, Kaliči Teplice. Kvalifikační výsledky zařadily do skupiny „C“ družstva: Koťata, VK Česká Kamenice, Babule červený Teplice, Alabaster Most, Lážo plážo Ústí n.L. . Ve skupině „D“ budou startovat Rumzeiss Ústí n. L, Sokol Verneřice, SK Dubí, Felicie Ústí n. L. a VK Teplice. Západní Krušnohorci Kraslice, Šanov II., Těsně vedle prvá utkání o body sehrají ve skupině „E“. V kvalifikace nedošlo k překvapivým výsledkům, nezměnila se oproti loňsku herní taktika družstev. Nechyběl zápal do hry, obětavost v poli, chyběla pestrost hry na síti. Projevovala se nerozehranost, nervozita při příjmu podání. Ke spokojenosti aktérů hry i pořadatelů nedošlo ke zranění.