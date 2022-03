V Teplicích se bude cvičit pro lidi s roztroušenou sklerózou

"Dát obě děti do volejbalové školičky bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Kromě fyzické kondice získaly děti pocit sounáležitosti s volejbalovou komunitou a budují si cenné přátelské vazby se svými vrstevníky do dalších let," říká Marcela Lagnerová, maminka Ondry a Lucinky. "Volejbalové tréninky jsou velmi všestranné. Trenéři dbají na rozvoj nejen pohybových aktivit, ale i např. jemné motoriky. Luky se tedy díky volejbalu naučil vázat tkaničky u bot. U prvňáčka už to bylo docela potřeba(smích). Hlavní dík patří neúprosné trenérce Páje," sdělila Jana Pulchartová. Pětice trenérů se pravidelně střídá podle svých časových možností. Všichni to totiž mají jen jako koníčka a věří, že usilovnou prací s dětmi se jim podaří do Bíliny volejbal opět vrátit. Letos vyslyšeli trenéři prosby rodičů starších dětí se zájmem o odbíjenou.

Areál Tyršovy zahrady otevírá svou pomyslnou náruč pro děti od 6 do 14 let, takže neváhejte a přijďte se svým dítětem mrknout na trénink. Balónů máme dost, takže stačí jen sportovní oblečení, boty a láhev s pitím. A samozřejmě dobrou náladu. Těšíme se na všechna nová jména mezi námi! Veškeré informace jsou na webových stránkách volejbalového oddílu: https://volejbalbilina.webnode.cz/

Pavla Aubrechtová, volejbalový oddíl SK Bílina