Spolek Po stopách Davida zve všechny občany na cyklojízdu PO STOPÁCH DAVIDOVA BICYKLU: Komárka 2023. Sraz účastníků proběhne v neděli 20. srpna v 10:00 na točně v Krupce, před ZŠ Teplická.

Pozvánka na výlet. | Foto: Se svolením Josefa Mergla

Poté bude jízda odstartována hodnoceným úsekem Krupka - Komáří vížka. Na vrcholu budou vyhlášeni vítězové této prémie, a to v kategoriích klasických cyklistů a elektrokolařů zvlášť. Po zdolání této horské prémie a krátkém odpočinku vyrazí účastníci dále do Adolfova, kde proběhne další občerstvovací pauza. Poté budou pokračovat přes Nakléřov a Žďárek do Varvažova, kde se budou moc těšit na poslední občerstvovací zastávku. Odtud poté vyrazí přes Chlumec zpět do Krupky, kde svou pouť zakončí.

Akce je vhodná, jak pro ryzí amatéry, kteří si chtějí dokázat, že na obávanou Komárku mají, tak pro trénované cyklisty, kteří si chtějí zasoutěžit o výhru na prémii. Vítáni jsou taktéž elektrokolaři. Ti budou mít v rámci hodnocené prémie svou vlastní kategorii. Cyklojízdu organizuje spolek Po stopách Davida, který stojí za stejnojemonými pravidelnými turistickými výlety, červencovou cyklojízdou na Miladu, či pivním pochodem Po stopách Davidova půllitru.

Touto akcí navazují na tradici každoročního výjezdu na Komáří vížku a následné jízdy, po stejné trase, která se pojede nyní, organizované v minulých letech cyklisty z hospody U Hanka. Novinkou je pak hodnocený úsek Krupka - Komáří vížka, kterým chtějí zase pořadatelé navázat na tradici cyklistických závodů na Komáří vížku. Pro vítěze této prémie budou připraveny zlaté medaile. Symbolické ocenění pak obdrží všichni, kdo vrchol obávané Komárky pokoří. Takže pokud máte v neděli volno, neváhejte a vyražte Po stopách Davidova bicyklu na Komáří vížku

Josef Mergl

Pozvánka na výlet.Zdroj: Se svolením Josefa Mergla