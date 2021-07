Ve vazební věznici skončil 35letý recidivista, který se na Teplicku dopustil několika krádeží. V minulosti 21krát odsouzený muž je podezřelý, že se koncem dubna vloupal v Teplicích do prodejny smíšeného zboží, kde ukradl peníze, cigarety a tabák.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Kutěj Rostislav

„Po několika dnech se vloupal do pizzerie, odkud si odnesl mobilní telefon, tablet, peníze a cigarety. Je také podezřelý, že se o dva týdny později vloupal do stejné restaurace a odcizil cigarety, peníze a dva mobilní telefony,“ vylíčil policejní mluvčí Daniel Vítek. V polovině června se vloupal do prodejny potravin, odkud si odnesl peníze, stovky krabiček cigaret a tabák. O den později vykradl v Trnovanech prodejnu potravin, zajímaly ho opět cigarety a finanční hotovost.