RETRO zabijačka v Žalanech: Čuník, guláš, škvarky, štamprlička a dobrá nálada

Expozice v jízdárně teplického zámku představí především výběr z volné fotografické řady nazvané autorem U pře rodu. Vernisáž se uskuteční ve foyer teplického zámku ve čtvrtek 3. března v 18 hodin. Výstavu uvede Jana Ličková, za Regionální muzeum v Teplicích, a Petr Svoboda, kurátor výstavy. Výstava v Jízdárně teplického zámku potrvá do 24. dubna. K vidění bude úterý až pátek od 12 do 17 a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné přijde na 30 korun. (mm)