Současně také Muzeum města Duchcova pořádá výstavu Cesta kolem světa, která ukazuje fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929. Ta je instalována v kostele církve československé husitské. Otevřeno je úterý – neděle od 11 do 15 hodin. (luk)

V pátek začala v Poppelově síni Muzea města Duchcova Výstava fotografií drážních vozidel. Jejich autorem je Martin Kaňák. Otevřeno je v měsíci září: pondělí až neděle 9 – 17 hodin. Vstup je povolen v respirátorech, za dodržování rozestupů a hygienických opatření. Výstava potrvá do 30. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.