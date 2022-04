Dokonalost obrazů Jiřího Šimka dává pocit, že obraz nelze již věrněji zachytit. „Nejde mi úplně o to, aby mé obrazy byly k nerozeznání od fotografie, ale abych dokázal zachytit své myšlenky na plátno. Pokud je obraz dokonale namalovaný, je pro diváky zajímavější,“ uvedl Šimek s tím, že kromě hyperrealistických obrazů a štětců si občas odskočí ke špachtli.

Výstava v Galerii Pod Věží v Bílině potrvá do 7. května 2022. Přístupná je od pondělí do pátku od 7:30 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin.

Lada Hubáčková