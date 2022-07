Slavnostní zahájení výstavy proběhlo symbolicky na první letní den – 21. 6. 2022 za účasti pozvaných hostů. Slavnostního přestřižení pásky se ujal ředitel zahrady Petr Šíla, primátor města Teplice Hynek Hanza, autor výstavy Jan Ptáček a zhotovitelé výstavy po grafické stránce – manželé Kynclovi. Sedmnáct oboustranných panelů mapuje historii botanické zahrady od konce 19. století až po současnost. „Hlavní náplní výstavy je proměna ze Zásobní a sbírkové zahrady města Teplice do dnešní podoby. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout unikátní fotografie, jak se bouraly staré skleníky a jak probíhala stavba nového skleníkového komplexu, včetně osazování rostlinami a jak to všechno postupně rostlo“ říká autor výstavy a kurátor zahrady Jan Ptáček. Návštěvníky může zaujmout i panel s reakcemi návštěvníků té doby, které zapsali do návštěvní knihy, staré novinové články či zápisky v kronice, kterou zahradnice vedly v 70. letech. „Poděkování patří všem zaměstnancům – minulým i současným, protože bez nich bychom dnes neměli co slavit, z čeho vytvářet výstavu. Každý z nich se na zahradě určitým způsobem podepsal a za to mu patří náležité poděkování.“ říká ředitel Petr Šíla.

V rámci oslav vysadil primátor Hynek Hanza za pomoci bývalých zahradnic, ředitele zahrady a kurátora pamětní strom. „Vybrali jsme gumojilm jilmový, velmi pěkný strom pocházející z Číny. Je součástí tradiční čínské medicíny a uvnitř listů obsahuje hmotu podobnou kaučuku, která se nazývá gutaperča. Ta se používá například v zubním lékařství jako výplňový materiál kořenových kanálků zubů. Ovšem z tohoto stromu se komerčně nezískává“ říká kurátor Jan Ptáček.

Přítomné hosty přenesla do minulosti Marie Sternthalová, žena, která se zasloužila o otevření zahrady veřejnosti v 70. letech. Chtěla, aby lidé a zejména děti mohli zajít do krásného prostředí a seznámit se s rostlinami a přírodou vůbec. „Já vás všude chválím, jak je to tady pěkné a co všechno děláte pro to, aby botanická zahrada jen vzkvétala“ říká Marie Sternthalová. „Krásné je, s jakou pokorou zahradníci k rostlinám v botanické zahradě přicházejí, neboť při své práce ohýbají svůj hřbet a rostliny se jim za to odvděčí nádhernými květy,“ říká moderátorka výstavy Eva Stiebrová.

Výstava je umístěná na hlavní cestě ve venkovní expozici, kde vytrvá do konce roku. V průběhu roku se k oslavám budou konat další aktivity, o kterých budeme informovat na webových stránkách www.botanickateplice.cz a našich sociálních sítí. „Již teď snad mohu prozradit, že k výstavě připravujeme publikaci o historii botanické zahrady“ dodává Petr Šíla a zve všechny návštěvníky k procházce minulostí, jak Botanická zahrada Teplice vyrostla do krásy. (mm)