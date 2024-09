Pozvánka na výstavu do Duchcova.

Pavel Kreml. Narodil se v Teplicích v roce 1954, kde dodnes žije a pracuje. Kromě olejomalby, která v jeho tvorbě coby malířská technika převažuje, se věnuje knižním ilustracím a vytváří obaly pro hudební CD.

Patří k zakládajícím členům výtvarné skupiny "Terč", která je ovlivněna patafyzikou, jejímž duchovním otcem je francouzský spisovatel Alfred Jarry. Symbolizmus, surrealizmus a již zmíněná patafyzika jsou hlavní umělecké metody, které se v jeho pracech setkávají a prolínají. Toto platí zejména o volné tvorbě, avšak i v zakázkách, např. v portrétech se tyto prvky objevují. Jeho tvorbě se dostalo několik ocenění, z nichž nejvýznamější je Cena ministra kultury České republiky a cena European Prize for fine arts by European Union of Arts.

Výstavu obrazů Pavla Kremla můžete v Poppelově výstavní síni navštívit do 15. 11. 2024. Součástí výstavy budou i obrázky, které jsou opatřeny šperky Zuzany Bubílkové.

Zdroj textu: Muzeum Duchcov