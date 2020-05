Premiéry se tu v pátek 5. června dočká například podobizna profesora akad. sochaře Stanislava Hanzíka vytvořená Miroslavem (Míťou) Mráčkem Hanzíkův profil nebude jediným, který Míťa Mráček představí. V jeho ateliéru vznikla i tvář Móhandáse Karamčanda Gándhího. V duchcovské porcelánce Royal Dux, kde Mráček už 41 let působí coby modelér, vytvořili v začátku třicátých let porcelánovou figuru tohoto myslitele. Po dlouhých letech se dostaly do rukou výtvarníka sady forem vyrobené k originální Gándhího sošce. Zrodu staronové porcelánové figury se pak věnoval řadu týdnů.

„ Obličej Gándhího mne tehdy velice zaujal, vlastně on celý jako člověk. Spolu jsme žili relativně dlouho v porcelánce a já se rozhodnul, že budeme i nadále… Sháněl jsem všechny potřebné podklady, hlavně fotografie, a teď mám Gándhího tady hotového. Na výstavě sochu představím spolu s dalšími šesti podobiznami zajímavých osobností, které jsem v posledním období ztvárnil,“ sděluje M. Mráček při našem setkání v jeho ateliéru ještě předtím, než vyrazíme za dvojicí dalších oseckých kumštýřů.

Zdroj: L. Maxová

Až u starého nádraží v tajuplném domě plném obrazů a plastik čeká „domácí pán“ Rudolf Velvarský a s ním rovněž Vladimír Muzička, jehož motto zní: Malování je luxus, který si dopřávám. Oba se výtvarničině věnují naplno. Jak sděluje Rudolf Velvarský, je třeba v prvé řadě dobře zvládat techniku. „Je to nesmírně důležité, pak totiž můžete teprve dobře předat svou myšlenku, námět přenést na plátno skutečně tak, jak vidíte a hlavně cítíte. Pro mne je malování skutečně prostředkem jak vyjádřit co vidím jen já, co vidím uvnitř, srdcem. Je zbytečné ukazovat něco, co vidíme očima.“

Vladimír Muzička se výtvarné tvorbě věnuje od 70. let. Samouk, který se tvorbou nikdy neživil. Byl elektrotechnikem, projektantem, obchodníkem, montérem, propagačním pracovníkem v bílinském divadle… Nakonec si ale řekl, že dělat všechna naplno nejde, že je třeba se věnovat jednomu a pořádně, tedy tomu, co má nejraději.

Jeho nejoblíbenější a často používanou technikou malby je kombinace akrylových a olejových barev na sololitu či na plátně. Celý proces tvorby obvykle spočívá na jeho volné hře s plochou obrazu a barvami. Jaký bude výsledek, to je ovlivněno jeho momentálním duševním rozpoložením, obrazotvorností a reakcí na linie a plochy, které se na obraze objevují. Tak vzniká základní koncepce díla, jež je pak dopracována do konečného provedení.

Vlastně tento jeho způsob tvorby se promítá i do společných děl trojice Mráček- Muzička-Velvarský.

Dokážete si představit, že vzniká najednou obraz tří autorů, že se ve všem shodnou?

„My také vlastně ne, totiž – ono to vždy neprobíhá v klidu, výměna názorů bývá mnohdy bouřlivá!“ Zdůrazňuje Muzička a Velvarský, který se podstatně víc než malbě vždy věnoval textařině, jenom přitakává.

Všechny tři muže spojuje zájem o umění, každý má původní profesi jinou, ale všichni měli ve svém životě moment, kdy si řekli: „Co dál?“ Bylo jistě štěstí, že se objevil právě nápad společného malování. Míťa přestal chvíli sochat, ale také hrát na kontrabas ve folkové skupině Střepy, a dostavila se u něj chuť tvořit na společných obrazech. Rudolf na chvíli přestal psát básně a vytvářet plastiky a – Vladimír nachystal plátno. Každý měl na jeden víkend vymyslet námět, který společně probrali. „Diskutovali jsme před čistým plátnem, Vladimír nás dva nechal povídat a rozumovat, vzal do rukou váleček a nanášel šedou…

Každý doplňoval, mohl mazat, přemalovávat. Tak vznikl během jednoho jediného dne obraz Tom Waits a stejně tomu bylo u dalších dvou společných,“ vzpomíná s úsměvem Rudolf Velvarský.

Osecké výtvarnické trio má za sebou už dvě společné výstavy, ta nadcházející s názvem „The Time III“ potrvá v areálu oseckého kláštera od 5. června do 5. července. Vedle Mráčkových plastik a Velvarského olejů bude k vidění i řada současných Muzičkových obrazů stylizovaných lidských postav, ale také andělů nebo věží či starých lodí a téma vztahu člověka a stroje hned několikrát.

Libuše Maxová