Výstava v elektrárně je plná vody, jde o zábavu s poučením

Do pomyslného vodního labyrintu se nyní mohou „ponořit“ návštěvníci Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. V jeho suterénu je totiž nainstalovaná výstava „Voda a civilizace“, přičemž proplétání se mezi jednotlivými panely může opravdu někomu připomínat putování bludištěm. To se líbí hlavně dětem, které kromě hrátek ve zcela novém energetickém koutku s interaktivními prvky či již se staršími permoníky tak mají možnost další zajímavé zábavy s ponaučením. Byť jen dočasně, a to do 27. září, kdy výstava přibližující význam této životodárné tekutiny pro člověka a celou planetu Zemi končí.

Výstava v elektrárně je plná vody, jde o zábavu s poučením. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ