„Evy Vágnerové tak díky své nové expozice „TAHY ŠTĚTCEM“ představí našim návštěvníkům vděčný i pestrý výřez z tvorby sebe jako osobité autorky, zabývající se akvarelem již delší řadu let. Jsou to vybrána díla malovaná tzv. „lehkou rukou“, ovšem záměrně přitom nezachycují detaily jednotlivých stromů a květů. Jde zde jen o letmý pohled na tu, či onu rostlinu. Botanik by si jistě na expozici zoufal, ale malíř ocení dojem vytvořeným barvou a jednoduchým tvarem.

I při povrchním pohledu akvarely dávají poznat, oč zde zručné autorce šlo. Celkový výběr je totiž skládankou, která spoluvytváří jednotný, harmonický celek. Jistoě, její použitá technika sice může připomínat japonskou inspiraci, avšak záměr v tom určitě není,“ upozornila Lada Hubáčková po rozhovoru s výtvarnicí Evou Vágnerovou, absolventka sklářské školy v Železném Brodě, obor malování a leptání skla.

„Po většinu svého aktivního pracovního života jsem ráda pracovala v různých propagačních odděleních, naposledy tedy v Městském divadle v Mostě,“ ohlédla se autorka a představila tak umělkyně i sama sebe. „Již od počátku 90. let se věnuji volné tvorbě. Maluji tak obrazy, realizuji textilní objekty, navrhuji a šiji oděvy i vytvářím doplňky k nejrůznějším oděvním modelům,“ s jistou hrdostí v hlase uvedla pro Teplický deník Eva Vágnerová. A doplnila: „Už roky nadšeně provozuji svou soukromou Galerii přímo u cyklostezky v rodinném domě ve Valtířově poblíž Ústí nad Labem, na trase která pak pokračuje přímo na Velké Březno. Do vesnice s báječným zámkem rodu Chotků a o kousek dál i na Velkobřezenský pivovar či útulný Domov pro seniory.“

Radek Strnad