Pokud se na dovolenou teprve chystáte, tak nezapomeňte, že se nám můžete kdykoli se svými fotografiemi nebo zážitky z dovolené připomenout a my je rádi zveřejníme. Například já už mám po dovolené a strávila jsem ji s manželem a mladším synem na ostrově Rhodos, kam jsme zamířili vůbec poprvé po množství dovolených strávených buď ve Španělsku nebo Chorvatsku.

V resortu Ialisos jsme strávili více jak týden a bylo to úžasné. Poznali jsme zase něco nového, další středomořskou kulturu a odvezli si množství zážitků přímo z místa, kde jsme byli ubytováni, nebo z výletů po ostrovu.

Při jednom z nich jsme se zajeli podívat do nejstaršího města na ostrově Lindosu. Prohlédli si zdejší největší památku Akropolis. Stejně, jako v jiných lokacích ostrova, jsme zde viděli našince. Potkali jsme muže s kšiltovkou Mistři - HC Oceláři Třinec a zaslechli i trochu peprnější češtinu. „Ty vole přidej do p.dele, já už mám hlad,“ zaznělo z úst atraktivně oblečné a do té doby sympatické blondýnky, která tak oslovila svého přítele.

Jana Kratinová