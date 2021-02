Byl Štědrý den. „Teto, kdy už přijde Ježíšek?“ Otázka, kterou jsem od dětí slyšela snad každých pět minut. I když jindy čas utíká jako splašený, ten jeden den v roce se neskutečně táhl. Čekání na setmění, slavnostní večeři i zazvonění Ježíška. Jak jen dětem zkrátit nekonečné okamžiky při čekání na večerní nadílku?

Vzpomínka na Vánoce: Děti z Tuchlova si je užily | Foto: Dětský domov Tuchlov

Dopoledne jsme se vydali do nedalekého kostela sv. Petra a Pavla v Křemýži pro Betlémské světlo. Zážitkem byla pro nás prohlídka vánočně vyzdobeného kostela, hlavně betlémů. Pro některé děti to bylo vůbec poprvé. Jejich nadšení nebralo konce, zvlášť když jsme si odnášeli Betlémské světlo pro náš štědrovečerní stůl. Cestou jsme symbolický plamínek opatrovali. Po příchodu do domova, jsme si vyprávěli o Vánocích a zvycích, které je provázejí.