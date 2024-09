Hvězdárna jako taková je na perfektní úrovni včetně zaměstnanců, kteří dokáží dlouze a zábavně popisovat vše, co se děje nad námi. Byl jsem tam tentokrát v době, kdy byla hvězdárna uzavřena, ale přes nízký plot bylo i tak vidět, jak venkovnímu areálu schází péče a to je škoda.

Přístupová cesta k hvězdárně je fajn, je lemována lavičkami a je to příjemné posezení a bylo by jistě ještě příjemnější, kdyby byl možný výhled do okolní krajiny, ale to už je jen detail. Celkově je Písečný vrch krásná lokalita vhodná pro odpočinek i s dětmi…v blízkosti je i dětské hřiště a myslím si, že by si to místo v těsném okolí hvězdárny zasloužilo trochu té údržby, možná by to následně přilákalo i další návštěvníky do hvězdárny, což je pro další fungování jistě důležité…

Co si o tom myslíte vy? Chodíte na procházky k hvězdárně? Nebo rovnou na noční či denní pozorování?