Celou dobu nás vláda prosí, abychom hlavně nepropouštěli své zaměstnance, že nám stát pomůže, a pak se zbaběle a v tichosti právní kličkou zbaví veškeré zodpovědnosti za náhradu vzniklých škod a ušlých zisků? Jsem neskutečně zklamaná, ne to je slabé slovo, jsem znechucená z vládních postupů a rozhodnutí, a vůbec z podnikání v naší zemi.

Abychom zaměstnávali lidi, odváděli řádně daně, na to jim jsou podnikatelé dobří, a když má stát povinnost pomoci, raději nás hodí přes palubu, obětují pro ně nepohodlné, obětují podnikatele. Připadám si jak pasažér 3 třídy potápějícího se Titaniku. A co má znamenat návrh vlády o pozastavení EET? To jako „teď tu pěkně zhasneme a co si nakradete, bude vaše a nebojte se, nic kontrolovat nebudeme“. Nevěřím vlastním uším. To je směšné. Dáváme vám 3 měsíce si něco nakrást, protože od nás nic nedostanete. To z nás podnikatelů chtějí opět udělat zloděje, tak jako z nás dělali v roce 2017 před zavedením EET?

První krok, který podniknu, bude, že se domluvím o ukončení pracovní smlouvy se svými zaměstnanci a pošlu je na úřad práce. Nemám chuť státu něco ulehčovat. Až nám stát dovolí opět pracovat, všechny do jednoho vezmu zpět.

Gabriela Schönbauerová, pivovar Monopol