Co píše pestrá encyklopedie o Yzomandiovi, na něhož tu nyní zveme? To nechme na ní, je škoda čtenáře připravit o to zajímavé i překvapení. Stačí jen ukázka z videa (viz výš), i to, že založil úspěšný český hip-hop label Milion +. Že Yzomandias je jeho umělecký pseudonym, ovšem jeho pravé jméno je… jenže to už si zjistíte sami, či dost možná to i víte.

Koncert v Komínu si všichni užijí, dle reakcí fanoušků na Facebooku Komínu se na koncert dost lidí těší. A to zéž na suporty, tedy ústeckého DJ Doni či Jakub Stracha neboli osobitého DJ NobodyListena, což je jeden z nejlepších háčů z Čech. Jen teď netuším, zda i reprezentativní a výpravná kniha „Českej rap“ i v Komíně bude k mání. Zkusil bych ji ale spíš objednat na www.ceskejrap.cz, kde je o ní o dost víc detailů, o této tak tříkilové knize. Má to i tu výhodu, že si nemusíte brát v sobotu do teplického Hudebního klubu Komín více peněz, a domů se už v neděli k ránu vláčet s knihou zajímavou pro fanoušky českého hip-hop.

„Ale už teď můžu slíbit, že na koncertě nabídneme i zajímavý žánrový merch, co bude s koncertem Yzomandia souviset“, prozradil Julio z Ústí. Právě on do Trnovan přiveze v ČR teď dost oblíbeného rappera.

