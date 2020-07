Také ve škole Arkadie končí v těchto dnech školní rok. Nejpodivnější školní rok v bezmála třicetileté historii školy. Tak jako celou společnost (a zdaleka nejen naší), poznamenal téměř celé druhé pololetí coronavirus a opatření k zabránění jeho šíření.

Vysvědčení závěrečného ročníku předával žákům praktické školy třídní učitel Tomáš Vorochta. | Foto: Arkadie

Stejně jako na ostatních školách, probíhala v prvním období výuka distančně. S postupným rozvolňováním opatření se nejprve v květnu vrátilo do školy dvanáct žáků praktické školy, aby se připravili na závěrečné zkoušky. „V průběhu června vykonali všichni úspěšně postupně praktické i teoretické zkoušky, řada z nich s vyznamenáním,“ říká Ivan Růžička, ředitel školy. "Část z nich bude pokračovat ve studiu na učebních oborech, ostatní se budou připravovat na zaměstnání v chráněných dílnách Arkadie či na jiné pracovní uplatnění v rámci programu Příprava na práci.“ Postupně se do výuky vracely i další skupiny žáků, v souladu s pokyny MŠMT, část výuky probíhala i nadále distančně. Část žáků se do školy podívá až v samém závěru školního roku, kdy si přijdou pro vysvědčení.