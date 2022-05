Žáci do soutěže zaslali video, ve kterém zahráli scénku na zadané téma, kterou si sami vymysleli, video sestříhali a vhodně upravili. Za odměnu byli žáci, kteří se umístili pozváni do Brna, na konferenci pro děti, která se koná v prostorách kanceláře veřejného ochránce práv s následnou exkurzí do Ústavního soudu České republiky v Brně.