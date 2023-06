Domov pro seniory Nové lázně v Teplicích dopřál svým klientům nezapomenutelný zážitek, kdy mezi seniory přišly děti ze Základní školy Maxe Švabinského. Děti si pro babičky a dědečky připravily pěvecké a taneční vystoupení.

Z vystoupení dětí ze ZŠ Švabinského u seniorů. | Foto: Se souhlasem Jitky Beerové

Z nevšedního setkání vznikly krásné zážitky a na tvářích všech zúčastněných se objevily úsměvy. Senioři se zapojili jak do zpěvu, tak do tance. Několik písní musely děti opakovat a to na přání babiček a dědečků. Senioři měli pro malé zpěváky dárečky a děti si na památku odnesly krásné záložky do knihy. Z uskutečněné akce měly děti velmi pěkný pocit a rády si to příští školní rok zopakují.

Autor: Třídní učitelka Jitka Beerová