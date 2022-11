Další zastávkou byl Vyšehrad. Zde jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina dostala pracovní list, ve kterém plnila zadaný úkol spojený se slavnými osobnostmi české hudby a literatury, jako byli B. Smetana, A. Dvořák, J. Neruda, K. Čapek a s osobnostmi novodobé historie, např. M. Horákovou a zástupci populární hudby a filmu H. Zagorovou, W. Matuškou, J. Menzelem a dalšími. Zároveň jsme měli štěstí, že jsme si mohli poslechnout jednu ze 44 skladeb zvonkohry, která zní z vyšehradské Baziliky sv. Petra a Pavla každou hodinu. Prohlédli jsme si i Myslbekova sousoší zdobící do roku 1945 Palackého most a po roce 1945 Vyšehradské sady. Nenechali jsme ujít krásný pohled z Vyšehradu na Prahu s Vltavou.

Z Vyšehradu jsme se jeli ještě podívat na Staroměstské náměstí na orloj. Čas se krátil a nezbylo než zamířit k autobusovému nádraží v Holešovicích, odkud nás autobus přivezl zpět do Teplic.

Mgr. Andrea Štofčová, ZŠ s RVIVT, Teplice, Plynárenská 2953

