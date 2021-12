Počátkem listopadu se uskutečnil ozdravný pobyt žáků naší školy v Poustkách v Plzeňském kraji. Pobytu se zúčastnilo 99 žáků 5.-9.ročníku a byl podpořen z Národního programu životní prostředí z výzvy 6/2019 na ozdravné pobyty škol a také z dotace města Bíliny.

Žáci ZŠ Lidická si ozdravný pobyt na Plzeňsku užili. | Foto: ZŠ Lidická Bílina

Pobyty měly probíhat již od podzimu roku 2020 až do jara 2022 a mělo se jich původně zúčastnit 270 žáků. Bohužel kvůli špatné epidemiologické situaci v České republice byly v loňském roce výjezdy do škol v přírodě přerušeny a do poslední chvíle jsme si nebyli jistí, jak vše dopadne, protože jsme odjížděli v době, kdy se v Bílině objevilo velké ohnisko výskytu COVID 19. Naštěstí se to našeho výjezdu dotklo minimálně a proběhl bez jakýchkoliv problémů.