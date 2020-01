Žáci 6. A si společně připravili třídní projekt Od Adventu do Vánoc. V jeho první části si připomněli adventní a vánoční zvyky a tradice a vyráběli přání pro radost, která s perníkovými srdíčky rozdávali v posledním adventním týdnu v centru Teplic.

Do výroby vánočních přání se zapojili i žáci 7. A, 9. B a 6. B v rámci hodin výtvarné výchovy. Celkem měli připraveno 150 balíčků s přáním a perníčkem. Ve městě se děti rozdělily do skupin a oslovovaly především seniory, kterým věnovaly připravené balíčky a připojily k tomu také svoje přání.A s jakými ohlasy se jejich akce setkala? Všechny balíčky byly rozdány. Děti se setkávaly někdy s rozpaky oslovených lidí, kteří se nejdříve domnívali, že děti budou chtít za přání peníze a když zjistili opak, následovala slova díků, úsměvy, překvapení, pochvala, vlídná slova. Někteří vyjádřili překvapení, že se s tím ještě nesetkali a že to je milé. Bohužel, některé reakce byly i negativní, ale s tím byly děti předem seznámeny, že i to se může stát. Po rozdání všech balíčků a návratu do školy si děti navzájem sdělovaly svoje zážitky, zkušenosti a postřehy.