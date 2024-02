Svátek svatého Valentýna využili zástupci žákovského parlamentu ze Základní školy Plynárenská v Teplicích k návštěvě Domova důchodců v Bystřanech a k předání valentýnek, kterých děti vyrobily během jednoho dne 140.

Návštěva v Domově důchodců v Bystřanech. | Foto: Se svolením Marcely Prokůpkové

Při jejich rozdávání došlo i na emoce a dojetí, dojatí byli nejen klienti domova, ale i děti, které díky této návštěvě poznaly a mohly si uvědomit, co přináší další etapa lidského života

Ale loučení již bylo plné úsměvů a klienti domova se s dětmi i fotografovali. Atmosféra byla milá a přátelská. Po úsměvech obyvatel domova byla největší odměnou věta: „Přijďte zas."

Cestou zpět do školy děti mezi sebou skoro nemluvily, jak byly plné emocí a vstřebávaly své dojmy a i když krátké, o to ale hlubší zážitky. Bylo zajímavé potom vyposlechnout, jak debatují o tom, kde byly, s kým se setkaly. Pro všechny děti to bylo poprvé, kdy navštívily zařízení pro seniory.

Děkujeme paní ředitelce Miroslavě Barešové a personálu Domova důchodců Bystřany, že umožnily dětem návštěvu jejich zařízení.

Marcela Prokůpková, ředitelka školy.