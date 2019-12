Už podeváté se sešli zaměstnanci ze všech středisek Arkadie na zaměstnaneckém večírku, jehož účelem je jak vzájemné poznání spolupracovníků v mimopracovním prostředí, tak vzájemné poznání lidí z jednotlivých středisek a pracovišť. Několik let se toto podzimní setkání odehrává v restauraci Vysoký Dům v Dubí – Horské Bystřici.

Zaměstnanci Arkadie si užili večírek plný módy dvacátých let minulého století | Foto: Arkadie

Každý rok má večírek téma, ke kterému směřuje oblečení či masky. Po loňské Hubertské zábavě, ve které se vedle myslivců a jejich panenek objevilo všechno, co jen si můžete v lese představit, od bludiček až po medvěda, se letos necelá stovka zaměstnanců přesunula o téměř století zpátky, za velkou louži, do Ameriky 20. let. Téma totiž bylo „Velký Gatsby, aneb…20. léta 20. století v USA“ a dá se říci, že se ho účastníci večírku zhostili na výbornou.