V loňském roce zlikvidoval hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku záhadný koronavirus, v pátek 21. května začíná MS 2021 v Lotyšsku. V sobotu jsme porazili v přípravném utkání našeho největšího hokejového rivala, Rusům jsme dali čtyřku. Borci kolem ambiciózního trenéra Filipa Pešána chtějí do Prahy konečně přivést medaili. Ta poslední byla bronzová a psal se rok 2012.

Zapomeňte na covid, začíná hokejové MS 2021. | Foto: Archiv

Statistika je obsáhlá, přesná, plná čísel. Stačí chvilka na internetu. První mistrovství světa v ledním hokeji se uskutečnilo v roce 1920 v Belgii jako součást VII. Olympiády. Vyhrála Kanada. Tenkrát borci s javorovým listem na hrudi nastříleli našim patnáct branek (15:0). Samostatné mistrovství světa v ledním hokeji se uskutečnilo až v roce 1982 ve Finsku, Československo bylo stříbrné. V základní skupině jsme prohráli se SSSR 3:5, ve finálové skupině jsme hráli bez branek. Byl to jediný výsledek bez gólu. Měli jsme skvělého brankáře Jiřího Králíka, který se dostal do All Stars týmu společně s takovými hvězdami, jako byl Vjačeslav Fetisov, nebo Wayne Gretzky. Poslední hokejové mistrovství světa se hrálo v roce 2019 na Slovensku, zlatí byli Finové. O bronzovou medaili jsme hráli s Ruskem, prohráli jsme na samostatné nájezdy 1:2. V All Stars týmu byl Filip Hronek a Jakub Voráček. Docela by mně zajímal názor Jaromira Jágra a Dominika Haška, jak naše šance vidí po úspěšné přípravě. Mně se tento tým líbí, slušelo by mu finále, ale zájemců o bednu je minimálně pět.