Diskuse o rekonstrukci budovy se vlečou již řadu let. V důsledku nestability ve vedení místní radnice, ve které se za poslední tři roky vystřídali ve funkci již čtyři starostové, se dosud nepodařilo začít čerpat státní pomoc, která nabízí 95%ní dotaci na rekonstrukci budovy.

Po četných obměnách jsou si současní zastupitelé již vědomi své odpovědnosti zato, zda významný objekt kulturního dědictví, kterým moldavské nádraží bezpochyby je, kompletně zchátrá a bude jednou zbořen, nebo zda bude hospodárně využíván a zachráněn pro další generace.

Ve středu 16. září se moldavští zastupitelé setkali na litvínovském zámku se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a státní agentury CzechInvest. Diskutovali možnosti využití státní pomoci na rekonstrukci historické nádražní budovy. Tato diskuse proběhla takřka „minutu před dvanáctou“. Od první registrace do státního programu „Brownfield“ totiž obec ztratila kvůli místním neshodám celé dva roky. Byť na zpracování materiálů zbývá už jen několik týdnů, naděje ještě není úplně ztracena.

V pátek 18. září pak rozhovory pokračovaly v Neurehefeldu se zástupcem primátora města Freiberg Stevem Ittershagenem. Významné saské město, které je koncovou stanicí dříve plně průjezdné dráhy mezi Teplicemi / Mostem a středním Saskem, začalo diskutovat téměř totožný projekt opravy nádraží o rok později. Ale v případě Sasů u jejich budovy už stojí lešení. Do tří let by se nádraží ve Freibergu mělo přeměnit v turistické a komerční centrum s plně zachovanou historickou fasádou.

Obě jednání zprostředkoval Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“, který byl ustaven 1. července 2020 v Teplicích a který o dva dny později, při pracovním jednání s poslanci Evropského parlamentu v Holzhau, oficiálně převzal koordinaci české zájmové skupiny „Moldavská dráha“. Ta je zrcadlovým uskupením obdobné saské skupiny „Freiberská dráha“. Obě zájmové skupiny si kladou za cíl jak znovupropojení tratí napříč stání hranicí, tak zachování a účelné užívání historických prvků obou tratí. Sídlem nadačního fondu je Valdštejnský zámek Litvínov.

Petr Fišer