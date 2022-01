„Mám k těmto lidem, kteří každý den věnují veškerou energii k záchraně životů covidových pacientů, obrovskou úctu a obdiv. V době, kdy čelí již déle než rok opakovaným vlnám epidemie a bohužel od některých i naprosto nepochopitelným slovním útokům, jim tímto chceme za ČEZ vyjádřit naši podporu a poděkování,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Na severu Čech z neziskové organizace Fokus Labe O nás (fokuslabe.cz) rozvezeme do 10 nemocnic v Ústeckém a Libereckém kraji 2 800 balíčků plných dobrot, aby sestřičky a lékaři na covidových odděleních nemocnic měli ještě více energie pro svou náročnou práci. První stovku balíčků obdrželi zdravotníci Covid odběrového místa a sestřičky i lékaři na dětském interním a chirurgickém příjmu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již před vánočními svátky. Další budou následovat během ledna do všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s. (nemocnice v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku) a do tří nemocnic Krajské nemocnice Liberec, a.s. (nemocnice v Liberci, Turnově a Frýdlantu).