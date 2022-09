Uznávaný odborník na botaniku a autor téměř dvou desítek popularizačních knih. Vystudoval biologii na Karlově univerzitě, pracoval v Muzeu Vysočiny v Jihlavě, poté 14 let působil jako výkonný redaktor časopisu Živa. V podniku Sady a lesy města Prahy se věnoval inovaci sortimentu pokojových květin, založil genofondovou sbírku tropických rostlin v Botanickém ústavu Akademie věd. Od roku 1994 byl ředitelem Pražské botanické zahrady. Byl členem několika vědeckých společností, účastnil se řady přírodovědeckých expedic do Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie a vydal téměř dvě desítky popularizačních knih. Od roku 2002 do listopadu 2019 působil jako ředitel teplické botanické zahrady, kterou postupně pozvedl mezi nejlepší zahrady v České republice.