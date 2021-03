„Na naši školu nastoupil 1. září 1971 po studiu na MFF UK jako učitel matematiky a fyziky. Již jeho první hodnocení po půlroční praxi uvádí, že „klasifikuje mírněji“ a „má velmi dobrý vztah k žákům“. Bylo to trefné a vydrželo to po celou jeho učitelskou kariéru. Kolega Fišer Bohoušek, jak jsme mu všichni říkali byl mírný a laskavý člověk. Snad nikdy nenechal nikoho propadnout, ačkoli vyučoval předmětům, ke kterým měli žáci většinou velký respekt a u jiných učitelů z nich mnozí neprospěli,“ řekl ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman.

Na škole učitl, řediteloval i dělal zástupce ředitele. Do důchodu odešel v roce 2010. Ani pak však na své gymnázium nepřestal docházet a až do června 2017 zde vyučoval na částečný úvazek fyziku. Další působení pak znemožnilo jeho nemocné srdce. Na pana Bohumila Fišera budeme vzpomínat jako na poctivého člověka, dobrého učitele, příjemného společníka, se kterým bylo milé pobýt,“ dodal Bergman. Fišer zemřel ve věku nedožitých 74 let. Poslední rozloučení proběhne v úterý 16. března od 13 hodin ve smuteční síni na hřbitově v Teplicích.

Čest jeho památce!