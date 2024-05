České reprezentační týmy chtějí navázat na úspěchy z minulé sezony i v novém formátu Zlaté evropské ligy. Volejbalistky sehrají svůj úvodní turnaj v Teplicích. Ve čtvrtek 16. května se ve Sportaréně postaví od 17 hodin proti Rakousku, v sobotu 18. května od 17 hodin proti Rumunsku.

Český reprezentační volejbalový tým žen. | Foto: ČVS, Sport Invest

Oba zápasy můžete sledovat živě ma ČT2 nebo Volej.tv. Čeští volejbaloví reprezentanti míří na první turnaj do Severní Makedonie, kde je čeká v sobotu 18. května od 20.15 Estonsko a hned v neděli 19. května od 20.15 domácí výběr.

Pro české volejbalistky půjde o jediný vrchol letošní sezony.

„Myslím si, že je skvělé, že letos nás čeká pouze jediná velká reprezentační akce po všech těch letech, kdy hráčky hrály prakticky po celý rok bez sebemenší šance na odpočinek, především ty ze základní sestavy. Jsem rád, že si letos užijí alespoň jeden měsíc volno, aby si od volejbalu odpočinuly nejen fyzicky, ale i mentálně,“ říká Giannis Athanasopoulos, trenér ženské reprezentace.

České hráčky i realizační tým proto vše podřídili Zlaté evropské lize a rády by navázaly na stříbro z roku 2022. Času na přípravu ale nebylo mnoho.

„Je to tak. Čas jsme neměli vlastně prakticky žádný. Stihli jsme jen dva dny v Táboře, poté jsme se přesunuli na tři dny do Francie, kde jsme sehráli dvě přípravná utkání. První z nich se nám úplně nepovedlo. I když jsme si říkali, že se chceme soustředit především na obranné bloky a být agresivní na útoku, úplně se nám to nedařilo naplnit. Ve druhém zápase jsme se dokázali poučit z našich chyb a také těžit z chyb soupeře, takže ve výsledku jsme s přípravnými zápasy spokojeni,“ shrnuje přípravu Athanasopoulos a doplňuje: „Během přípravy všechny hráčky neskutečně dřely, pracovaly na tom, aby si osvojily systém a nové návyky, což nebylo právě s ohledem na nedostatek času vůbec jednoduché. Tým už máme v podstatě kompletní, dá se říct, že očekáváme doplnění pouze o jedinou hráčku – Magdalena Jehlářová hraje ve Spojených státech play-off, takže uvidíme, jestli se k nám připojí v průběhu tohoto nebo až během příštího týdne.“

Teď už na reprezentantky čekají ostré souboje – v Teplicích přivítají v rámci úvodního turnaje Zlaté evropské ligy Rakousko a Rumunsko. Čeští fanoušci se opět mohou těšit na zajímavé zápasy. „S Rakouskem jsme sice poslední rok nehráli, ale vím, že hrají skvěle v defenzivě a mají výborný servis. Pokud jde o Rumunsko, tak to si asi všichni pamatujeme z loňského roku z Ostravy, kde jsme s nimi prohráli. Mají velmi dobrou univerzálku, která vyhrála v Polsku klubový titul a je jejich nejsilnější útočnou zbraní a celkově mají velmi dobrý tým. Samozřejmě ještě oba soupeře podrobíme důkladné analýze a uděláme vše pro to, abychom udělali před domácími fanoušky dobrý výsledek.“

Hráčky doufají, že je i tentokrát požene za vítězstvím plná hala, protože podpora fanoušků je pro ně obzvlášť důležitá. Vstupenky na zápasy českých volejbalistek můžete pořídit za 350 korun, děti a mládež do 18 let za polovinu, ti nejmenší fanoušci mladší pěti let mají vstup zdarma. Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketportal.

„Fanoušci se mohou těšit na volejbal, na jaký jsou v našem podání zvyklí. Budeme se rvát o každý míč a budeme hrát jako tým. Určitě nechceme, aby se prosazovaly nějaké individuality. Týmový výkon je pro nás rozhodující.“ Český tým má jako organizátor turnaje Final Four zajištěno místo mezi nejlepší čtyřkou, svou účast chce samozřejmě potvrdit i po sportovní stránce. „Naším cílem je kvalifikovat se do Challenger Cupu, který se letos hraje na Filipínách,” říká Athanasopoulos.

Na vstup do nového ročníku Zlaté evropské ligy se připravují i čeští volejbalisté, kteří by také rádi navázali na úspěch z předloňského roku, kdy soutěž vyhráli. „Zatím máme za sebou dva týdny dvou tréninkových cyklů a musím říct, že jsme s průběhem přípravy velmi spokojeni. Nálada v týmu je dobrá a pracovní nasazení také,“ pochvaluje si Jiří Novák, trenér volejbalové reprezentace mužů. Do přípravy se zapojilo 16 hráčů, na první turnaj pojede 14 z nich. „Zatím, převážně ze zdravotních důvodů, nepočítáme se žádným doplněním,“ připojuje podrobnosti k sestavě Novák.

České volejbalisty čeká turnaj v Severní Makedonii. V sobotu od 20.15 vyzvou Estonsko a o den později ve stejný čas změří síly s domácím výběrem. „S Estonci jsme loni odehráli 4 zápasy – dva ve Zlaté evropské lize, kde jsme doma vyhráli a v Estonsku prohráli, a pak dva přípravné zápasy před mistrovstvím Evropy na domácí půdě, které jsme vyhráli. Šance na vítězství tedy určitě jsou. V Makedonii jsme hráli loni na mistrovství Evropy a vyhráli jsme 3-0,“ připomíná poslední vzájemná střetnutí trenér českých volejbalistů. „Musíme na rovinu přiznat, že jsme v rankingu výš než oba soupeři, což nás pasuje do role favoritů a velí nám to jít si za vítězstvím. Přestože naše sestava není úplně kompletní, uvidíme, v jakém složení budou hrát ostatní mančafty. To je zatím taková velká neznámá.“

Zlatá evropská liga bude pro český výběr zároveň přípravou na kvalifikaci na mistrovství Evropy. „Ano. To se dá říct. Nicméně chceme si jít každý zápas pro vítězství a chceme bojovat o pozici v rankingu, která by nás udržela na takovém místě, abychom se mohli kvalifikovat na příští mistrovství světa,“ doufá v úspěch Novák.

Evropská volejbalová konfederace CEV přichází pro novou sezónu s novým formátem Zlaté evropské ligy. Namísto základních skupin, ve kterých hrály týmy systémem každý s každým, se v roce 2024 odehraje celkem 12 třídenních turnajů v obou kategoriích. Každý z účastníků tak bude hostit jeden z turnajů. A během těchto „rotací“ se 12 reprezentačních výběrů setká ve vzájemném zápase vždy s šesti soupeři. Výsledkem pak bude klasická ligová tabulka s pořadím po základní části Zlaté evropské ligy. Do Final Four poté postoupí hostitelský tým a 3 nejlepší celky základní části (případně i 4. tým v pořadí, pokud je hostitelská reprezentace mezi nejlepší trojicí).

Program domácích turnajů CEV Zlaté evropské ligy volejbalistek a volejbalistů 2024:

Sportovní hala Teplice – ženy:

Čtvrtek 16. května 2024: 17:00 Rakousko – ČESKO

Pátek 17. května 2024: 17:00 Rumunsko – Rakousko

Sobota 18. května 2024: 17:00 ČESKO – Rumunsko

Hala míčových sportů Karlovy Vary – muži:

Čtvrtek 30. května 2024: 17:30 Finsko – ČESKO

Pátek 31. května 2024: 17:00 Rumunsko – Finsko

Sobota 1. června 2024: 15:30 ČESKO – Rumunsko

Štěpán Sedláček