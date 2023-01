„Nepřestává mě fascinovat, kde se každoročně berou ty desítky výborných nápadů. Problém, zejména pro technické vedení závodu, je vůbec to množství nápadů nejen vyhodnotit, ale především zajistit následnou realizaci přijatých a oceněných nápadů. Kapacity týmů jsou omezené, stejně jako investiční zdroje. Od podání nápadu k jeho realizaci je často nutno udělat ještě hodně práce. Nechceme ale lidi zklamat. Mají nastavený motivační systém k dotahování svých myšlenek do vítězných konců. Když vidíte svůj nápad, že funguje, že přináší benefity, je to ta největší satisfakce a zároveň motivace tvořit další inovace. Máme v cílech míru realizace přijatých zlepšováků 50 % a v oblasti BOZP 90 %. Nestíháme, ale díky za to“ shrnul proces zlepšování v roce 2022 ředitel závodu Jan Brázda.

VIDEO, FOTO: Teplice braly natrvalo pohár. Trofej převzal Verbíř s Bičovským

Za procesem zlepšování v KI jsou desítky hodin věnovaných školení správné praxe, provádění vrstvených auditů na jednotlivých pracovištích, využívání nástrojů Lean a Six Sigma. Trvalé zlepšování je proces. Stojí na lidech a je formulován dvěma aspekty – zapojováním lidí do rozhodování a delegováním zodpovědnosti za výsledky. To musí být v harmonii. Systém měření zralosti kultury práce trvalého zlepšování v KI potvrzuje, že to je správná cesta.

Že zlepšovatelé v KI mají i srdce na správném místě, je opět potvrzeno dohodou mezi vedením a zlepšovateli, že 15 % z odměn za zlepšováky, doplněno stejnou sumou vedením společnosti, bude věnováno na společně vybraný charitativní projekt pro někoho, kdo se ocitl nepřízní osudu v nouzi a potřebuje pomoc. Zlepšovatelé na svém výročním setkání s vedením závodu 20. ledna 2023 z řady možností vybrali tentokrát podporu zdravotně znevýhodněné dcery kolegy, vyžadující specifické a nákladné kompenzační pomůcky, které zdravotní pojišťovna nahradí. Péče je nákladná, a tak těch 33 000 Kč určitě pomůže.

Děti z DD Tuchlov se práce nebojí, na kroužku tvořily poličku

Postoj zlepšovatelů významně naplňuje dvě ze 4 firemních hodnot skupiny Knauf; tou první je „podnikavost“ a druhou je hodnota, kterou bychom u mezinárodní korporace obvykle nehledali a tou je „lidskost“. (jb)