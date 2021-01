Průměr medaile je 40 mm a její materiálové provedení je stříbrné, postříbřené, tombakové a měděné. Zatím nejdále jsem ji posílal na Slovensko. Nejdražší stříbrná stojí 1900 korun, měděná stojí sto korun.

Miloslav Stingl (na snímku v textu) se narodil 19. prosince 1930 do rodiny bílinského důlního technika Jana Isidora. Po boku sestry Hedviky ve městě pod Bořněm prožil prvních deset let života, pak se rodina přesunula za otcovou novou prací na západ republiky do Karlových Varů.

V rodné Bílině se ukázal před 11 lety, když mu vedení města předalo u příležitosti jeho životního jubilea 80. narozenin titul čestného občana. Stingl procestoval 150 zemí, podnikl 14 cest kolem světa, ovládl 17 jazyků a dialektů a je jediným Čechem, který se stal náčelníkem indiánského kmene.

Patřil k nejvydávanějším a také nejpřekládanějším českým spisovatelům. Za svůj velice plodný život vyprodukoval jedenačtyřicet knih, které byly publikovány všude po světě v neuvěřitelných 239 vydáních a celkovém nákladu 16 milionů 919 tisíc výtisků. Cestovatel by se v prosinci loňského roku dožil 90 let.

