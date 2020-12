Známý cestoval z Bíliny Miloslav Stingl má medaili

Známý cestoval z Bíliny Miloslav Stingl má medaili. Vydala ji Česká numismatická společnost (ČNS) v Teplicích a to podle návrhu Michala Vitanovského. Cestoval by se v sobotu 19. prosince dožil 90 let.

Cestovatel Miloslav Stingl | Foto: Deník/ Z. Traxler