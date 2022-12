Kostel se v Jeníkově zaplnil do posledního místa a i když byla velká zima, všichni si koncert užili. „Bylo to nádherné, krásná atmosféra a ráda jsem si zazpívala,“ říkala jedna z návštěvnic koncertu, která do Jeníkova přijela z nedalekého Oseka. Její slova potvrdila i další z návštěvnic. „Každý rok se do kostela v Jeníkově moc těším, je tu nádherně a v tom předvánočním shonu si zde vždy ráda odpočinu, zazpívám si krásné písně a je mi prostě dobře,“ řekla paní Krista Jelínková z Duchcova.