Čtenář reportér dnes 16:30

Pro milovníky živé hudby je občas konec sezóny smutnou zprávou. Večery, kdy mohli s očekáváním usednout do sedadel či lóží a plně si vychutnat umělecký zážitek, vystřídají letní dny a s ním i po vydatné sezóně zasloužený odpočinek všech účinkujících – to vše do doby, než na podzim opět započnou další abonentní koncerty a představení pro potěchu všech hudebních a divadelních nadšenců.