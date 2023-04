Výstava, velikonoční jarmark, ukázka z vyučovacího procesu, cvičení, zpěv a další. Učitelé se svými žáky připravili bohatý program.

Na 1. stupni bude od 8 hodin připravena výstavka žákovských prací. Něčí oko zase rádo nahlédne do vyučovacího procesu či prozkoumá interiér školy včetně prostor školní družiny. Předškoláci z MŠ Šrámkova i Koperníkova se na jednu hodinu vžijí do role školáků, seznámí se s prostředím školy a uvidí své kamarády ze školky. Vstup do budovy bude umožněn družinovým vchodem pavilonu C.

ZŠ a MŠ Koperníkova Teplice.Zdroj: ZŠ a MŠ Koperníkova Teplice2. stupeň se veřejnosti otevře v době od 14 do 16 hodin, a to hlavním vchodem pavilonu A. Učitelé se svými žáky připravili bohatý program. Dozvíte se například, co si představit pod koperníkovědou a jak vypadá svět pod mikroskopem. Můžete si s dětmi zacvičit, zazpívat i připomenout známá říkadla, podívat se třeba do historie školy, seznámit s QR kódy a lingvistickými aplikacemi. Dotazy týkající se kariéry zodpoví výchovná poradkyně, která představí i řadu zajímavých pomůcek. A kdo bude mít zájem, může si udělat radost drobností z velikonočního jarmarku.

Pavlína Šnídlová, ZŠ a MŠ Koperníkova Teplice