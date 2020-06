V letošním roce společnost Recyklohraní ocenila 16 pedagogů, kteří dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a jsme hrdí, že se to naší paní učitelce opakovaně daří.

Úspěšní jsme byli v letošním školním roce i v oblasti finanční gramotnosti. Zapojili jsme se do soutěží České spořitelny Abeceda peněz, v rámci které naší čtvrťáci uspořádali úspěšný vánoční jarmark a také do soutěže Tajuplná cesta, v níž náš tým deváťáků vyhrál 1.místo v týmech i v jednotlivcích. Dále jsme se zapojili tradičně do soutěží Rozpočti si to, které nám mimořádná opatření nedovolila dokončit a také do nově obnovené soutěže Finanční gramotnost v níž jsme ve 2.kategorii žáků 2.stupně obsadili 2.místo v Ústeckém kraji a v kategorii žáků 1.stupně jsme krajské kolo vyhráli a postoupili do celostátního finále. K finálovému kolu již bohužel nedošlo a tak jsme podle počtu bodů a hlavně podle rychlosti odpovědí vybojovali pro náš kraj 7.místo v ČR.

Všem zapojeným žákům moc děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a paní učitelce Janě Libovické za skvělou práci, kterou v oblasti environmentálního vzdělávání našich žáků odvádí.

Marie Sechovcová - ZŠ Bílina, Lidická