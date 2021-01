Základní škole v Novosedlicích zažila úspěšný rok 2020. Na podzim slavnostně otevřela dlouho plánované a nově zrekonstruované učebny přírodovědných předmětů a informačních technologií. Za finančního přispění evropských dotací z Integrovaného operačního programu a Obce Novosedlice, a také Nadace ČEZ, realizovala škola v letech 2018 – 2020 rozsáhlý projekt nazvaný Zlepšení infrastruktury v ZŠ Novosedlice pro výuku přírodních věd, IT a bezbariérovost.

ZŠ Novosedlice má novou plošinu i vylepšené učebny pro výuku přírodních věd a IT. | Foto: ZŠ Novosedlice

V roce 2018 škola nechala ve svých prostorech instalovat dvě menší schodišťové plošiny - jednu vedoucí ze dvora do přízemí a druhou z přízemí do tělocvičny. Obě byly hrazeny z dotace Nadace ČEZ. Po získání dotace IROP z evropských prostředků pak byla z přízemí do 2. patra pořízena další schodišťová plošina, aby se žáci s handicapem bez obtíží dostali do všech tříd, kde probíhá výuka. Tato plošina byla instalována na jaře 2020.